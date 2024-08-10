"ربنا يرجعو لابنه وبيته"..أول تعليق من زوجة عصام صاصا بعد القبض عليه

القاهرة - محمد ابراهيم - دعمت جهاد أحمد زوجها مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، بعد إلقاء القبض عليه في المطار ، على خلفية قضية دهسه شخصًا، مما أدى إلى وفاته، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت جهاد عبر خاصية "الإستوري":"أکتر حاجه تعباني إني حاولت في الأول أدافع عن عصام أنه مظلوم بس الترند خلاكوا ماتشوفوش الحقيقة، ودلوقتي بتقولو حرام دا مظلوم ليه بيحصل فيه كده، مش طالبة حاجة غير ربنا يرجعوا لابنه وبيته".



آخر أعمال عصام صاصا الغنائية

ويذكر أن آخر أعمال عصام صاصا الغنائية، هي "كوكبنا باظ"، التي طرحها عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنيك من كلمات أحمد حمتو، وتوزيع كيمو الديب.



وكان من آخر أعمال "صاصا الغنائية" أيضا، هي أغنية " صيع منحرفين" عبر موقع اليوتيوب الشهير، إلى جانب مطرب المهرجانات أمين خطاب.

وجاءت كلمات الأغنية كـالأتي:

احنا صيع منحرفين،

احنا بنعامل مسجاين،

طول ما صاصا يابا معا امين،

يبقى كده الدنيا هتخرب،

مطروش وحقي انا مسبهوش،

عمري ما اطلع انا بخربوش،

ايوا بجرح اي وشوش،

مش بمليس لا ده انا بضرب،

هلو، ليكو حق تعالو خدوه،

تحت بيوتكو انا واقف اهوه،

وهطلعكم ع الفوريو