عاجل.. بيرسي تاو يفسخ عقده مع الأهلي بالتراضي (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة رحيل الجنوب إفريقي، بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية التقارير الصحفية التي تحدثت عن إزالة اللاعب لاسم النادي من البايو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي.

بيرسي تاو على إنستجرام

بيرسي تاو يفسخ عقده مع الأهلي بالتراضي

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن رحيل الجنوب إفريقي بات قريبًا للغاية، بعد توقف مفاوضات التجديد بسبب عدم الوصول لاتفاق.

وأكد المصدر، أن إدارة النادي الأهلي عقدت جلسة مع بيرسي تاو، تم فيها الاتفاق على رحيل اللاعب بنهاية الموسم الحالي، وفسخ تعاقده مع النادي بالتراضي.

وتابع المصدر، أن اللاعب رفض دخول قائمة مباراة سموحة في بطولة الدوري، والتي توج فيها الفريق باللقب للمرة 44 في تاريخه.

واختتم المصدر تصريحاته لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن طلبات اللاعب المبالغ فيها، بالنظر لما قدمه هذا الموسم، كانت سببًا في عدم التوصل لاتفاق اضافة لطلب السويسري مارسيل كولر بالاستغناء عنه.