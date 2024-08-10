نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بركلات الترجيح.. مانشستر سيتي يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بكأس الدرع الخيرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية بعد الفوز أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي".

أحداث مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في كأس الدرع الخيرية

منع القائم الأيمن للحارس أندري أونانا الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 24، بعد تسديدة من جيمس ميكاتي من داخل منطقة الجزاء.

وسدد جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 40، تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 54، بداع التسلل على برونو فيرنانديز قبل تسجيله للهدف.

وفي الدقيقة 75، منع القائم الأيمن للحارس إيدرسون الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد، بعد تسديدة يسارية من ماركوس راشفورد من على حدود منطقة الـ6 ياردات.

وجاء أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 82، بعد تمريرة من برونو فيرنانديز إلى زميله أليخاندرو جارناتشو الذي استقبلها بقدمه اليمنى وتوغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة يسارية أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس إيديرسون.

وتعادل برناردو سيلفا لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 89، بعد عرضية من أوسكار بوب من جهة يمين منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها سيلفا برأسية رائعة، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليمنى للمرمى.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للسيتي بنتيجة 7-6.