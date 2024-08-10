نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 معلومات لا تفوتك عن بطل مصر أحمد الجندي (بروفايل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل أحمد الجندي بطل مصر في رياضة الخماسي الحديث اسمه بحروف من ذهب في تاريخ مشاركات مصر في الأولمبياد بعدما حصد الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024.

وتوج أحمد الجندي بالميدالية الذهبية بعدما تصدر الترتيب بإجمالي 1555 نقطة، ليمنح مصر أول ذهبية في أولمبياد باريس والميدالية الثالثة بعد برونزية محمد السيد، وفضية سارة سمير.

من هو أحمد الجندي صاحب ذهبية مصر في الأولمبياد؟

- أحمد الجندي من مواليد 1 مارس لعام 2000 ويبلغ عمره 24 عامًاـ، ويلعب في نادي الشمس.

- بدأ ممارسة الرياضة في سن صغير وذلك بسبب نصيحة طبيب لوالدته للتخلص من معاناته من الحساسية حيث بدأ مشواره الرياضي بتدريب السباحة.

- والدة الجندي تعرفت على رياضة الخماسي الحديث واعجبت بفكرة ممارسة 5 رياضات مختلفة وشجعته على الانضمام للعبة ليصبح بطلًا فيها.

- مشواره في رياضة الخماسي الحديث بدأ مبكرًا وعمره 6 سنوات، بدايته كانت في نادي طلائع الجيش وانتقل منه للنادي الصيد قبل الانضمام لنادي الشمس عام 2017.

- خاض منافسات بطولة الجمهورية بسن 8 سنوات وحصل على المركز الثالث، وتوج ببطولة البحر المتوسط في سن 15 عامًا.

- فاز الجندي بالميدالية الذهبية ببطولة العالم للشباب في 2018، وذهبية بطولة العالم للناشئين، وذهبية أولمبياد الشباب في أكتوبر من نفس العام.

- حصل الجندي على جائزة أفضل رياضي عامي 2018 و2019، بالإضافة إلى جائزة آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2018.

- من الانجازات التي لا تنسى في مسيرة الجندي حصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020.

- شقيقه الأصغر محمد يمارس أيضًا رياضة الخماسي الحديث ومن أحلامه الصعود سويًا لمنصة التتويج في الأولمبياد.

- تفوقه الرياضي لم يعوقه عن التفوق الدراسي، حيث يدرس في كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري