انت الان تتابع خبر “حجز العملات الأجنبية للأفراد 4000 دولار”.. رابط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - نشر البنك المركزي الليبي رابط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية عبر بيان رسمي له بموقعه الخاص، حيث يمكن للمواطنين من خلال هذا الرابط حجز العملات الأجنبية لشرائها بدلا من شرائها من السوق السوداء أو بطرق غير شرعية، والتي من شأنها إلحاق الضرر باقتصاد الدولة، مع العلم ان شراء هذه العملات من مصرف ليبيا المركزي يكون بمقدار محدد.

منظومة الأغراض الشخصية

أعلن البنك المركزي الليبي مؤخرا عن منظومة الأغراض الشخصية ضمن منشور رسمي له بموقع البنك الرسمي، حيث يمكن للمواطنين حجز مبلغ معين من المال بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى من خلال هذه المنظومة، وذلك بدلا من الحصول عليها بطرق غير شرعية، وأوضح البنك في بيانه طريقة الحجز عبر هذه المنظومة، والتي تتضمن الخطوات التالية:

زيارة منصة منظومة الأغراض الشخصية.

تسجيل الدخول إلى المنصة أو الاشتراك بها.

تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل.

رفع الأوراق الرسمية المطلوبة للحجز pdf مع الطلب.

كتابة رقم الهوية ورقم هاتف المتقدم.

إدخال كود التحقق المرسل على الهاتف بالخانة الظاهرة بالصفحة.

كتابة رقم الحساب البنكي IBAN.

النقر على زر تسجيل.

انتظار رد البنك على هذا الطلب.

مصرف ليبيا المركزي 2024

حدد البنك المركزي الليبي عددا من الشروط للاشتراك في خدمة منظومة الأغراض الشخصية لحجز العملات الأجنبية عبر منشور رسمي له بموقعه الإلكتروني، حيث تضمن هذه الشروط ما يلي: