انت الان تتابع خبر “حجز العملات الأجنبية للأفراد 4000 دولار”.. رابط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي 2024 والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - نشر البنك المركزي الليبي رابط التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية عبر بيان رسمي له بموقعه الخاص، حيث يمكن للمواطنين من خلال هذا الرابط حجز العملات الأجنبية لشرائها بدلا من شرائها من السوق السوداء أو بطرق غير شرعية، والتي من شأنها إلحاق الضرر باقتصاد الدولة، مع العلم ان شراء هذه العملات من مصرف ليبيا المركزي يكون بمقدار محدد.
منظومة الأغراض الشخصية
أعلن البنك المركزي الليبي مؤخرا عن منظومة الأغراض الشخصية ضمن منشور رسمي له بموقع البنك الرسمي، حيث يمكن للمواطنين حجز مبلغ معين من المال بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى من خلال هذه المنظومة، وذلك بدلا من الحصول عليها بطرق غير شرعية، وأوضح البنك في بيانه طريقة الحجز عبر هذه المنظومة، والتي تتضمن الخطوات التالية:
- زيارة منصة منظومة الأغراض الشخصية.
- تسجيل الدخول إلى المنصة أو الاشتراك بها.
- تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج التسجيل.
- رفع الأوراق الرسمية المطلوبة للحجز pdf مع الطلب.
- كتابة رقم الهوية ورقم هاتف المتقدم.
- إدخال كود التحقق المرسل على الهاتف بالخانة الظاهرة بالصفحة.
- كتابة رقم الحساب البنكي IBAN.
- النقر على زر تسجيل.
- انتظار رد البنك على هذا الطلب.
مصرف ليبيا المركزي 2024
حدد البنك المركزي الليبي عددا من الشروط للاشتراك في خدمة منظومة الأغراض الشخصية لحجز العملات الأجنبية عبر منشور رسمي له بموقعه الإلكتروني، حيث تضمن هذه الشروط ما يلي:
- وجود مبلغ كاف من المال في حساب المستفيد لتغييره بالعملة الأجنبية المطلوبة.
- أن يكون الحساب البنكي للعميل مفعلا بصيغة IBAN.
- كما يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية الليبية من جهة الأبوين.
- امتلاك بطاقة رقم وطني أو جواز سفر ساري المفعول.
- وجود رقم هاتف للمتقدم معتمد من إحدى شركات المحمول بليبيا.
- بشرط ان يكون هذا الرقم مسجلا باسم هذا المتقدم وبرقم بطاقة هويته الوطنية.
- يجب حجز مبلغ من العملة الأجنبية لا يزيد عن 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية.
- كما يجب أن يتم حجز هذا المبلغ عبر منصة منظومة الأغراض الشخصية التابعة لموقع البنك المركزي الليبي.