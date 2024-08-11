منى فاروق في لـ "دوت الخليج الفني": دوري في "غموض" سيغير مسار المسلسل... ولأول مرة أقدم هذه الشخصية (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة مني فاروق في حوار خاص مع "دوت الخليج الفني"، عن كواليس التصوير مع فريق عمل مسلسل غموض، وكشفت عن رأيها في مدى تأثير هذا العمل على الجمهور، وتحدثت عن تفاصيل دورها الجديد في مسلسلها المرتقب "غموض"، والذي تصفه بأنه عمل يحمل الكثير من المشاعر والمواقف.

وإلى نص الحوار:

ما السبب الذي جذبك لقبول دورك في مسلسل" غموض" بعد فتره غياب؟

أنا مبسوطة جدًا بالمسلسل ومبسوطة بأحداثه، وشخصيتي في المسلسل كلها غموض وتُدعى “هاله” وهي تمثل جانب رئيسي في المسلسل وسوف تكشف غموض كبير، وحاسه إنه ا شخصية جديدة وغريبة عليا ومش شبهي خالص وهذا الشيء مفرحني.

هل التحضيرات للمسلسل كانت متعبة؟

التحضيرات كانت كويسه جدًا وأن أقدم شخصية عكس شخصيتي ليست شيء متعب بالعكس لو هقدم حاجه شبهي بقدمها باحساسي وما فيش ممثل بيقدم حاجه من غير أحساس.

ما هي مواصفات الزوج المثالي للفنانة منى فاروق؟

“أهم حاجه يكون راجل لأن أي بنت محتاجه راجل في حياتها، وضروري جدًا يكون غير مريض نفسي، أما بالنسبه للشكل مش مهم لان ممكن في المستقبل يعمل حادث بعد الزواج، و أضافت ويبقى روحه حلوه اكيد ولذيذ ويجعل الحياه أحلى ويبعدني عن الاكتئاب لان أي بنت مرتبطه بشخص مش سوي لازم تبعد عنه فورًا، كل بنت تستاهل أحلى حاجه في الدنيا”.

هل فقدت البنات ثقتها بنفسها بسبب التريندات في هذه الفترة

الموضوع بقى كبير لان أنا شايفه كل واحدة عايشه في سباق بس السؤال هي هنا بتسابق مين وعشان مين، فلازم كل الاهداف تبقى عشان ذاتها، وبوجه رساله ليهم لازم كل بنت تلعب رياضة وتحب نفسها وتشرب كم كبير من الماء وتنتظم في الصلاة، وتقرأ، روايات وتثقف نفسها.

هل تسعى منى فاروق للوصول للتريند؟

لا خالص أنا في الاساس لا أمتلك أكونت فيسبوك ومسروق وانا مش من محبي التريندات وهم هدفهم المشاهده والماديات فانا مش بسعي.

ما الرسالة التي توجهيها ردًا على الشائعات التي ظهرت بخصوص زواجك؟

الناس بتمشي ورا التريندات، انا كنت في فرح عادي وطلع شائعه اني اتزوجت مع أن كان صديقي عادي أنا لو مرتبطه هعلن عن ده ممكن يبقى فيه الفتره الجايه لكن حاليًا انا سنجل.

ما هي أحدث أعمال منى فاروق؟

أنا بحضر الفتره الجاية الجزء الثاني من مسلسل أيام للمخرج محمد اسامه وابطال العمل مجموعه من النجوم ومنهم الفنانه حوريه فرغلي وهيتعرض على قناه شاهد وعلى قناه ام بي سي مصر.

وهناك في مسلسل 45 حلقه وان شاء الله تشوفوني بشكل مختلف فيه وانا مبسوطه ان هذا العام بقدم ادوار مختلفه وبعمل دور شرف في مسلسل معقد جدًا وبيعمل على النفسيه وهتشوفوه بشكل مختلف من بطولة أحمد فهمي والمسلسل بيقدم رساله قوية جدًا.