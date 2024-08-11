يتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 81 نقطة جمعها من 31 مباراة، وبفارق 8 نقاط عن بيراميدز (الوصيف) برصيد 73 نقطة حصدها من 32 مباراة.

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الأحد مواجهتين قويتين تجمع بين مباراة الأهلي وزد وطلائع الجيش وبيراميدز في منافسات الدوري المصري الممتاز.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الممتاز قبل مباريات يوم الأحد في المقال التالي

محمد يوسف

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