نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع الـ7 ساعات.. كواليس اجتماع الخطيب مع مارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن اجتماع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمود الخطيب رئيس النادي، استمر لمدة 7 ساعات.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "وكيل كولر تواجد في الاجتماع، وتطرق لأكثر من شق، حيث جاء تقرير رئيس النادي ما يخص اللاعبين والصفقات الجديدة وما وصل إليه أمير توفيق مدير التعاقدات من مفاوضات".

وأضاف أمير هشام: "ما حمله تقرير كولر، هو الأسماء والمراكز التي يرغب في ضمها، بالموسم الجديد، بالإضافة إلى رغبته في تعديل اللائحة الخاصة بالفريق، وسوف يتم دراستها".

وتابع: "حضر الاجتماع مترجم ألماني وتم استدعائه للجلسة فقط وهو المترجم الذي عرض عليه النادي تصريحات كولر قبل المؤتمر الأخير، ونفى ما جاء من هجوم كولر بالمعنى الحرفي، لتبدأ الرؤية تضح لدى الإدارة ويطلب النادي رحيل المترجم من المدير الفني".

واختتم أمير هشام: "الأهلي أكد للمدير الفني أنه تم مهاجمة الإدارة في المؤتمر الصحفي، وهو ما نفاه المدير الفني أن يكون هذا المعنى، ليتلاقى الطرفان والاتفاق على رحيل المترجم بالفترة المقبلة".