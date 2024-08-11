عاجل - التحفظ على السيارة.. نقل جثمان ضحية حادث أحمد فتوح لثلاجة المستشفى (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - بدأت الأجهزة الأمنية رفع حطام الناتج عن حادث اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، على الطريق الساحلي، حيث تم نقل جثمان المتوفي إلى ثلاجة المستشفى في العلمين تحت تصرف النيابة.

التحفظ على السيارة.. نقل جثمان ضحية حادث أحمد فتوح لثلاجة المستشفى

كما قامت أوناش المرور برفع سيارة أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك والتحفظ عليها بعد اقتياد فتوح لقسم الشرطة والتحفظ عليه وجاري إجراء التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور لحظة حادث اللاعب أحمد فتوح في الساحل الشمالي، ودهس أحد الأشخاص بسيارته، حيث كان برفقته زميله الحارس محمد صبحي.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، على اللاعب أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، إثر حادث مروري على الطريق الساحلي الدولي في نطاق مدينة العلمين.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة أفاد بوقوع حادث مروري على الطريق الساحلي الدولي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة والتحريات أن قائد السيارة الملاكي هو أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، حيث اصطدم اللاعب بشخص على الطريق وتم التحفظ عليه وعلى السيارة.