نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالإجماع.. عمومية المريخ توافق على الميزانية المالية وتفوض مجلس الإدارة فى البدء لإنشاء شركة للإستثمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



وافقت أعضاء الجمعية العمومية بنادى المريخ على الميزانية المالية والحساب الختامى للعام المالى المنتهى فى ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٤ وذلك خلال الإجتماع العادى الذى عقد بمقر نادى المريخ اليوم السبت من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءًا.

و كشف أيمن عيد المتحدث الرسمى لنادى المريخ عن إنتهاء أعمال الجمعية العمومية بإكتمال النصاب القانونى وبنسبة حضور تخطت نسبة إكتمال النصاب القانونى وعددهم ١٦٠ عضو فيما يحق لـ ٧٩٦ عضو الحضور للإجتماع العادى.

وأضاف متحدث المريخ حضر إجتمع الجمعية العمومية للمريخ عدد ٢١٦ عضو جميعهم منحوا ثقتهم للموافقة على الميزانية المالية وجدول الأعمال الذى قدمه مجلس الإدارة.

و أكد أيمن عيد أن جدول الأعمال تضمن موافقة الجمعية العمومية على تفويض مجلس الإدارة فى البدء فى تأسيس شركة المريخ للإستثمار الرياضى وشركة كرة القدم واتخاذ الإجراءات القانونية والمالية والإدارية حيال ذلك.



أشار " عيد " إلى أن إدارة المريخ تطلع لتخطيط مستقبل قطاع كرة القدم والألعاب الرياضية بصورة إحترافية وفق خطة إندماج القطاع الإستثمارى مع شركة المريخ فور تأسيسها للعمل نحو توفير رعاة وعوائد مالية متعددة المصادر.

من ناحية أخرى وجه مجلس إدارة نادى المريخ شكره لأعضاء الجمعية العمومية على هذه الثقة الدائمة التى تواصل إستمرارها منذ سنوات عديدة دائما ما يشهد اجتماع الجمعية العمومية حضور السادة الأعضاء والمشاركة الفعالة فى ظاهرة يسودها الود والمحبة وروح الأسرة الواحدة بين جميع الأعضاء والمجلس المنتخب برئاسة الكابتن أحمد جوهر.