نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلان برأته من تهمة التحرش الجنسي.. صبري فواز للاعب كيشو: الإعتذار واجب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان صبري فواز علي توجية رسالة إعتذار للاعب المصارعة الروماني محمد السيد الشهير بكيشو بعد إثبات براءته من تهمة التحرش الجنسي بفتاة في إحدى بارات باريس، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

كتب صبري فواز علي صفحته الشخصية: “ما دام كيشو براءة.. يبقى الاعتذار واجب”.

ويذكر ان أفرجت السلطات الفرنسية صباح السبت عن لاعب المصارعة المصري محمد إبراهيم كيشو، الذي تم توقيفه بعد اتهامه بالتحرش، وتم إنهاء التحقيقات دون توجيه أي تهم للاعب، نظرًا لعدم توفر أدلة تدينه.

وفي سياق أخري، أنضم الفنان صبر فوزي لأبطال فيلم "صيف 67"، بطولة الفنانة نيللي كريم وأمير كرارة، والتي من المقرر عرضة في السينمات الفترة المقبلة

ويذكر أن، يعرض للفنان صبري فواز فيلم “اهل الكهف” التي يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين ومنهم خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة