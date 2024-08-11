نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى مسلسلاتي.. محمد سامي يروج لمسلسل "إش إش" رمضان ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المخرج محمد سامي عن بدء تصوير مسلسل "إش إش" للنجمة مي عمر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



حيث نشر العديد من الصور وعلق عليها قائلًا: "من تصوير مسلسل إش إش للنجمة مي عمر، رمضان ٢٠٢٥ إن شاء الله، على mbc، هيكون بإذن الله أقوى مسلسلاتي”.



آخر أعمال المخرج محمد سامي الدرامية

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من

نوعيه مسلسلات ال ١٦ حلقه.



قصة مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.



أبطال مسلسل "نعمة الأفوكاتو"

مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.