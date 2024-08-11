لهذا السبب.. السبكي يقرر تأجيل طرح فيلم الملحد

القاهرة - محمد ابراهيم -

قرر صناع فيلم الملحد تأجيل موعد طرح الفيلم بجميع دور العرض والذي كان من المقرر في يوم 14 من شهر أغسطس الجاري.



سبب تأجيل موعد طرح الفيلم

وأوضح السبكي في تصريحات صحفية له عن سبب تأجيل الفيلم موضحًا أن سبب ذلك المونتاج والمكساج وسيتم تأجيله اسبوع واحد فقط.



أحمد السبكي يوضح موقف الأزهر الشريف من فيلم الملحد



وقال المنتج السينمائي أحمد السبكي منتج فيلم الملحد أن الفيلم لا يوجد به أي شئ مخالف للدين الإسلامي، وأن الفيلم مميز وبه أشياء تفيد المواطنين، وأن هناك شخصيات من الأزهر الشريف قامت بمراجعة الفيلم.



قصة فيلم الملحد



بعد طرح البروم الرسمي الخاص بالفيلم في الفترة الماضية تبين أن قصة فيلم الملحد تدور حول الشاب أحمد حاتم الذي يتجه إلى الإلحاد بسبب تشدد والده الديني وتعصبه مما جعل إبنه يتجه إلى الإلحاد والكفر، وتقف ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال وصناع فيلم الملحد



ويشارك في بطولة فيلم الملحد كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان محمود حميدة، أحمد حاتم، حسين فهمي، صابرين، شيرين رضا، تارا عماد، الراحل مصطفى درويش، أحمد السلكاوي، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج أحمد السبكي.

آخر أعمال أحمد حاتم



وكانت آخر أعمال أحمد حاتم مشاركته في فيلم السرب، الذي يعرض حاليًا في السينمات فيلم السرب من بطولة أحمد السقا، ويظهر خلاله حاتم ضيف شرف، ويتناول العمل واحدة من أهم بطولات القوات الجوية في تنفيذ مهمة خارج الأراضي المصرية وبالتحديد في ليبيا، في مواجهة الجماعات المحظورة، ويتضمن الفيلم واقعة ذبح 21 مصريًا في ليبيا عام 2015.