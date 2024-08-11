تحمل اسمها.. بسمة بوسيل تطرح أحدث أغانيها

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت المطربة بسمة بوسيل أحدث أغانيها باللهجة المغربية بعنوان «ل بسمة»، على طريقة الفيديو كليب والذي يغلب عليه الطابع المغربي، عبر قناتها على يوتيوب وجميع منصات استماع الموسيقى.

أغنية “ل بسمة” من كلمات وألحان وتوزيع كوثر صديق، وميكس وماستر مصطفي رؤوف، إشراف عام ياسر بوسيل.

كلمات أغنية ل بسمة

وتقول كلمات الأغنية: "هاد الجبال تعنق فيا وتقولي شحال أنا قويه وتعطيني الدنيا هدية حيت الضحكة بقى هي هيا هاد الجبال تحكي ليا وتعطيني الدنيا هدية وتجولي شحال أنا قوية حيت البسمة بقا هي هيا أنا حياتي بنيتها عاى المحبة نعيش نهاري وليلي غير بالموده نبغي اللي يبغيني نعيش نهاري وليلي نسول أنا ف أحبابي واللي يحتاجني يلقاني".

أطلقت الفنانة بسمة بوسيل أغنيتها الجديدة "جراج عمومي" على عدة منصات إلكترونية، منها موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان كريم عاشور، وتوزيع أماديو، بينما تولى مصطفى رؤوف مهمة الميكس والماستر، وأشرف سالم على الإنتاج.

وكانت بسمة بوسيل قد طرحت أيضًا أغنية "البدايات" التي شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". الأغنية من إنتاج شركة طليقها تامر حسني، وقد نالت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، "البدايات" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي فهد.