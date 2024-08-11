الجمهور يشيد بأغنية "العيون بصالي" لـ حسن أبو الروس

القاهرة - محمد ابراهيم -

في تطور مثير للاهتمام، حققت أغنية "العيون بصالى" للفنان حسن أبو الرو نجاحًا لافتًا منذ طرحها

مما ساهم في هذا النجاح الكبير هو المزيج الفريد الذي قدمه حسن أبو الروس، مزج بين الألحان العربية التقليدية والإيقاعات المعاصرة. كما ساعد الفيديو الموسيقي المبهر والمرئيات المذهلة في جذب انتباه الجمهور.

هذا النجاح يؤكد على القوة الكامنة في الموسيقى العربية وقدرتها على التواصل عبر الحدود الثقافية. ويعد "العيون بصالى" نموذجًا يحتذى به لكيفية تقديم الفن العربي للجمهور العالمي بطريقة مبتكرة ومبهرة.



تفاصيل العيون بصالي



أغنية العيون بصالي، من كلمات حسن أبوالروس، وويزا منتصر، والفيديو كليب من إخراج ليل أليكس.



آخر أعمال حسن أبو الروس

يذكر أن حسن أبوالروس شارك مؤخراَ في مسلسل حالة خاصة الذي عرض على إحدى المنصات، من بطولة: طه دسوقي، وغادة عادل، وهاجر السراج، ووئام مجدي، وعلي السبع، وأحمد طارق، تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار.

