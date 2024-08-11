نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سامي قمصان يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زد في الدوري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن سامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفني للأهلي، قائمة الأحمر لمباراة الغد أمام زد في الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-
كريم وليد نيدفيد- محمود كهربا - عمر كمال - محمد مجدي أفشة- أحمد عبد القادر - كريم الدبيس - محمد عبدالله - أحمد عابدين - مصطفى أبو الخير - أحمد اشرف بكري - يوسف جمال- ياسر إبراهيم - مصطفى مخلوف - خالد عبد الفتاح - يوسف عبد الحفيظ - حازم جمال- معتز محمد - أحمد بيومي - عمر كامل - محمد رأفت.