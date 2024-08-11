نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات مثيرة من أحمد الجندي بعد ذهبية الخماسي الحديث بأولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد الجندي، البطل الأولمبي في الخماسي الحديث، عن فخره العميق بتحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي أقيمت في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

تصريحات مثيرة من أحمد الجندي بعد حصوله على الميدالية الذهبية

وقال الجندي: "لا أستطيع وصف مشاعري عند تحقيق حلمي وسماع النشيد الوطني بعد التتويج بالميدالية الذهبية. لقد بذلت جهدًا كبيرًا مع فريق العمل للوصول إلى هذه اللحظة."

وبشأن تحطيمه للرقم العالمي في النهائي بعد تحطيم الرقم الأولمبي في التصفيات، أضاف الجندي: "لقد خططنا بدقة لتحطيم الرقم الأولمبي والعالمي. كنت أركض لتحقيق رقم قياسي عالمي ورقم قياسي أولمبي بالطبع، ولكن بعد الرماية المتوسطة، كنت أشك في قدرتي على كسر الرقم القياسي العالمي. لكن بعد انتهاء السباق، اكتشفت أنني قد حطمته."

وتابع الجندي: "أهدي هذه الميدالية إلى الشعب المصري وعائلتي، خاصة إلى أخي محمد الجندي، وإلى أسرة الخماسي الحديث بأكملها ومدربيني، وإلى كل الشعب المصري."

كما توجه بالشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، وللاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان، وإلى الدولة المصرية بشكل عام على دعمها الكبير.

واختتم الجندي تصريحاته قائلًا: "أخطط للاستمرار في اللعب حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. قد تكون هذه المحاولة الأخيرة بالنسبة لي، نظرًا لأنني أعاني من إصابة في الكتف منذ أولمبياد طوكيو، لكنني سأخوض التجربة وأتطلع إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028."