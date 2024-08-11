مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة إسرائيلية

مسيّرات حزب الله تهاجم قاعدة إسرائيليةأعلنت المقاومة اللبنانية - حزب الله، اليوم السبت، اطلاق سربًا من الطائرات المسيرة "المفخخة" باتجاه قاعدة عسكرية إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة.

وقالت المقاومة ، في بيان، أنها هاجمت بالمسيّرات قاعدة عسكرية "إسرائيلية" جنوب غرب صفد، يأتي إسنادا لغزة ورداً على الاغتيال في صيدا، اسفرت عن استشهاد مسؤول الأمن بحركة حماس في مخيم عين الحلوة، سامر الحاج.

من جانبها أفادت وسائل إعلام العدو، بأن عشرات المسيرات أطلقها حزب الهه نحو الجليل والجرمق وطبريا والجولان المحتلين.

وذكر الاعلام الصهيوني، أنه تم تفعيل القبة الحديدية، بعد إطلاق صفارات الانذار في المستوطنات الشمالية.

الصحفي الاسرائيلي، باراك رافيد، قال: إن "صفارات الانذار دوت في الشمال لمدة 20 دقيقة تقريبًا بشكل متواصل، عقب إطلاق طائرات مسيرة من لبنان".

وانفجرت عدد من الطائرات المسيرة في مهبط "روش بينا" قرب مدينة صفد المحتلة، كما واندلعت حرائق في المكان، بحسب وسائل إعلام عبرية، التي أشارت إلى أن نجمة داوود الحمراء "الاسرائيلية" تتعامل مع خمسة إصابات بجروح خطيرة.