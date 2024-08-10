السكر يضرّ الصحة؟
تزايدت الدراسات التي تسلط الضوء على الأضرار الصحية لاستهلاك السكر المفرط.
حيث أظهرت الأبحاث أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المشكلات الصحية الخطيرة.
من أبرز هذه الأضرار، زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، نتيجة مقاومة الجسم للإنسولين. كما أن الإفراط في استهلاك السكر يمكن أن يسبب السمنة، والتي بدورها تزيد من احتمالية حدوث مشاكل صحية مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
كما يرتبط استهلاك السكر الزائد بتسوس الأسنان وأمراض اللثة، حيث يُعتبر السكر من العوامل الرئيسية التي تسهم في نمو البكتيريا الضارة في الفم.
كما أن الدراسات تشير إلى أن السكر يمكن أن يؤثر سلبًا على المزاج والتركيز، مما يؤدي إلى تقلبات في الطاقة والشعور بالإجهاد.
للحد من هذه المخاطر، يُنصح بتقليل استهلاك المشروبات والمأكولات العالية بالسكر، واتباع نظام غذائي متوازن يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكر يضرّ الصحة؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.