"رفعوا علم مصر من البداية للنهاية" أحمد الجندي وسارة سمير أبطال أولمبياد باريس

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أحمد جودة - القاهرة - توج الثنائي المصري أحمد الجندي وسارة سمير بميداليات أولمبية في ليلة واحدة أثناء المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



ومنح أحمد الجندي مصر الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث، وكانت الميدالية الفضية من نصيب سارة سمير بعد تألقها في منافسات رفع الأثقال.



رفع علم مصر كان بداية تحقيق الحلم



وقع الاختيار على أحمد الجندي بطل مصر في الخماسي الحديث، وسارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، لرفع العلم المصري في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



واختارت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس الثنائي أحمد الجندي وسارة سمير ليرفعا علم مصر في افتتاح أولمبياد باريس 2024.



تم اختيار أحمد الجندي، لإنه أحرز الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، لواصل تأقله ويحصل على الذهبية في أولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الأول برصيد 1555 نقطة، مسجلًا رقمًا قياسيًا عالميًا.

من جهة أخرى، حصلت سارة سمير، الحاصلة على برونزية ريو دي جانيرو 2016، على الميدالية الفضية في رفع الأثقال بوزن -81 كجم في أولمبياد باريس 2024، بعد رفعها 117 كجم في الخطف و151 كجم في النتر، و268 كجم في المجموع.