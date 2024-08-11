نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يعلق على قصف الجيش الإسرائيلي مدرسة "التابعين" في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب البيت الأبيض اليوم السبت عن قلق الإدارة الأمريكية جراء التقارير الواردة حول الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين جراء الغارة الإسرائيلية عل مدرسة "التابعين" في قطاع غزة.

وجاء في بيان رسمي نشره البيت الأبيض: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع خسائر في صفوف المدنيين في غزة في أعقاب الغارة التي شنها الجيش الإسرائيلي على مجمع يضم مدرسة".

وأضاف البيان: "نحن على اتصال مع نظرائنا الإسرائيليين، الذين قالوا إنهم استهدفوا كبار مسؤولي حماس، ونطلب مزيدا من التفاصيل".

واردف البيان: "نعلم أن حماس تستخدم المدارس كمواقع للتجمع والعمل خارجها، لكننا قلنا أيضا مرارا وتكرارا أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

في وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مراسل RT بمقتل 125 فلسطينيا وإصابة العشرات، في غارات إسرائيلية استهدفت مدرسة بحي الدرج وسط غزة خلال صلاة دوت الخليج، في حصيلة محدثة غير نهائية للضحايا.