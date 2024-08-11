نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روجينا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها بهذة الكلمات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة روجينا بعيد ميلاد ابنتها مايا من خلال صور عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

علقت روجينا قائلة:' عيد ميلاد سعيد نسختي الصغيرة

هنأت الفنانة روجينا زوجها بعد تكريمه من مهرجان جرش بالأردن من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت روجينا:' الف مبروك تكريمك في مهرجان جرش بالأردن.

علق الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على واقعة وفاة الفنان تامر ضيائي، بعد مشاجرة بينه وبين أحد أفراد الأمن بأحد المستشفيات وتبادل الصفعات بينهما.

وقال "زكي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء اليوم الأربعاء، "الواقعة برمتها قيد التحقيق في النيابة".

وأضاف "زوجته كانت تحصل على جرعة كيماوي وحصل مشاجرة بينه وبين أحد أفراد الأمن والخلاصة أن قضاء ربنا نفذ".

وتابع "هذه الواقعة مازالت قيد التحقيق، ولكن المؤلم أنه كان تعبان وكلمته وكلمت زوجته وطلبت إني أروحلهم وإحنا في انتظار قرار النيابة وتصريح الدفن".