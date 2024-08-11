نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء الدراسة في المدارس الدولية يوم 8 سبتمبر 2024.

جاء ذلك في إطار الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية لعام 2024/ 2025، حيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت ١١/ ١/ ٢٠٢٥.

كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت ٨/ ٢/ ٢٠٢٥ إلى الخميس ٥/ ٦/ ٢٠٢٥، على أن يكون موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت ٢٤/ ٥/ ٢٠٢٥.

وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.