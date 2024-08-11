نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعرف على موعد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد بدء امتحانات صفوف النقل والشهادة الاعدادية بالمدارس على مستوى الجمهورية، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024/2025، لتبدأ يوم السبت 24 مايو 2025.

كما أوضحت الخريطة الزمنية، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ يوم السبت 11/ 1/ 2025، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8/ 2/ 2025 إلى الخميس 5/ 6/ 2025.

وترأس محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم السبت، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى؛ وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2024/ 2025.

وقد اعتمد المجلس، خلال الاجتماع، استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة التعليم الثانوي ومواجهة الكثافات الطلابية وسد العجز في المعلمين والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالحاضرين، مؤكدًا أن أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى له دور محورى فى المشاركة في صنع القرار، ودعم العملية التعليمية.

واستعرض الوزير استراتيجية الوزارة التي تم عرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتعلقة بمعالجة التحديات الراهنة المتمثلة في (الكثافات الطلابية في الفصول - سد العجز في أعداد المعلمين - ارتفاع نسب الغياب بالمدارس - إعادة هيكلة التعليم الثانوي).