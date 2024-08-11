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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون في دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، خلال شهر أغسطس الجاري.

موقف تاليسكا من المشاركة مع النصر أمام التعاون في السوبر السعودي

وأكدت صحيفة الرياضية أن مشاركة البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم فريق النصر أمام التعاون في نصف نهائي كأس السوبر السعودي ممكنة.

يأتي ذلك على الرغم من تواجده في عيادة النادي مساء السبت، واكتفائه بعد ذلك بالتدرب مع المعد البدني، وخضع لفحوصات، ثم أدى تمارين مع المعد البدني، اختتمها بملامسة الكرة.

وأشارت إلى أن هناك إمكانية لتجاوز البرازيلي تبعات شد عضلة الفخذ الخلفية الذي تعرض له خلال المباراة الودية بين النصر وغرناطة الإسباني، الأحد الماضي، ضمن معسكر الإعداد الخارجي.