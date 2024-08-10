نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بلادي بلادي" تُعزف في باريس بفضل ذهبية أسطورة الخماسي الحديث أحمد الجندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترتفع أصوات النشيد الوطني لمنتخب مصر في العاصمة الفرنسية "باريس"، التي تحتضن منافسات أولمبياد باريس 2024، وذلك بعد تحقيق الجندي لذهبية الخماسي الحديث.

ونجح أحمد الجندي في تحقيق الميدالية الذهبية في منافسات الخماسي الحديث بأولمبياد باريس، بعدما ستطاع أن ينهي أحمد الجندي منافسات النهائي محتلا المركز الأول برصيد 1555، ليصبح بذلك صاحب الرقم القياسي العالمي في منافسات الخماسي الحديث.

وتعتبر ذهبية أحمد الجندي في الخماسي الحديث هي الميدالية الذهبية الأولى لمصر فس أولمبياد باريس والمدالية رقم 40 في تاريخ مصر، والذهبية الثامنة لمصر على مدار التاريخ.

وكانت قد سبقته سارة سمير في التتويج بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال، بعدما كانت قريبة من تحقيق الميدالية الذهبية.

كما نجح محمد السيد في تحقيق برونزية لعبة المبارزة في أولمبياد باريس، لتكون افتتاحية ميداليات مصر في أولمبياد باريس 2024.