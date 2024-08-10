نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. فسخ عقد بيرسي تاو وموقف الزمالك من بيع زيزو.. رحيل مترجم كولر وحقيقة مفاوضات الأهلي مع بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

بيرسي تاو يفسخ عقده مع الأهلي بالتراضي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة رحيل الجنوب إفريقي، بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، على خلفية التقارير الصحفية التي تحدثت عن إزالة اللاعب لاسم النادي من البايو الخاص به على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي"، أن رحيل الجنوب إفريقي بات قريبًا للغاية، بعد توقف مفاوضات التجديد بسبب عدم الوصول لاتفاق.

الزمالك يكشف موقفه النهائي من بيع أحمد سيد زيزو

كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن وجود خطط جادة لتجديد عقد النجم أحمد سيد زيزو، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للنادي.

وأوضح المصدر أن إدارة الزمالك تعمل بجدية على تسوية مسألة تجديد عقد زيزو في أسرع وقت، لكنها تواجه بعض التحديات التي تحتاج إلى حلول عاجلة. من بين هذه التحديات رفع إيقاف القيد عن النادي وسداد المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

بيان ناري من أحمد سالم ضد مهيب عبدالهادي

أصدر أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بيانًا ناريًا ضد الإعلامي مهيب عبد الهادي، بسبب ترويج الأخير روايات وهمية من نسج الخيال عن نادي الزمالك، حسب ما جاء في البيان.

وقال أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،:" بعد أن تخطي البعض الحدود المسموحة في النقد، وتجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح، والادعاء بالكذب والبهتان عن وجود فساد مالي في التعاقد مع أحد اللاعبين وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة الموثقة بالعقود والمستندات ولا يمكن قبوله لما يمثله من إهانة بالغة في حق مجلس إدارة نادي الزمالك."

موعد إعلان الأهلي رحيل خالد الجوادي

استقرت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب المشرف العام على ملف الكرة، على توجيه الشكر لخالد الجوادي المترجم الخاص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة للفجر الرياضي، أن الأهلي من المنتظر أن يعلن مساء اليوم السبت، توجيه الشكر للجوادي على الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء والاستغناء عن خدماته خلال الفترة المقبلة.

مصدر مقرب من بن شرقي يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي ووجهته القادمة

تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، الحصول على توقيع العديد من اللاعبين الجدد والصفقات الأجنبية المطلوبة، كما طلب المدير الفني للفريق، السويسري مارسيل كولر، استعدادا للموسم القادم.

وانتشر من جديد اسم المغربي أشرف بن شرقي والذي رحل عن منافسات الدوري الإماراتي هذا الصيف وأصبح بلا نادي الآن، لتدعيم مركز الجناح الهجومي.

وأكد مصدر مغربي مقرب من بن شرقي في تصريحات خاصة عبر دوت الخليج الرياضي: "لا توجد أي مفاوضات بين إدارة الأهلي وأشرف بين شرقي في الوقت الحالي".

وتابع: "اللاعب حسم مستقبله وخطوته القادمة ستكون في أحد الدوريات الخليجية ولا توجد رغبة للعودة إلى الدوري المصري".