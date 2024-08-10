نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إنجازات أحمد الجندي في الخماسي الحديث بعد ذهبية أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح البطل الأوليمبي أحمد الجندي لاعب منتخب مصر للخماسي الحديث، في حصد الميدالية الذهبية في منافسات أولمبياد باريس 2024.

واستطاع أن ينهي أحمد الجندي منافسات النهائي محتلا المركز الأول برصيد 1555، ليصبح بذلك صاحب الرقم القياسي العالمي في منافسات الخماسي الحديث.

وكان قد تمكن الجندي أن يتأهل إلى نهائي الخماسي الحديث، بعدما تصدر منافسات الدور قبل النهائي، محققًا رقمًا قياسيًا بـ 1516 نقطة.



وتعتبر هذه هي الميدالية الذهبية الأولى لمصر في أولمبياد باريس 2024 والخماسي الحديث، والثانية للجندي بعد تحقيق فضية طوكيو 2020.

إنجازات أحمد الجندي

ونجح أحمد الجندي في تحقيق العديد من الإنجازات والمداليات في منافسات الخماسي الحديث، حيث يعتبر أحد أبرز وأهم اللاعبين في اللعبة على مستوى العالم وإنجازاته كالتالي:

- ذهبية بطولة البحر المتوسط 2015

- ‏برونزية تتابع مختلط بطولة العالم، فرنسا، أغسطس 2015

- ‏فضية بطولة إنجلترا، مارس 2016

- ذهبية فرق بطولة إنجلترا، مارس 2016

- فضية فردي بطولة العالم أمريكا، أكتوبر 2016

- ذهبية تتابع مختلط بطولة العالم، أمريكا، أكتوبر 2016

- برونزية فرق بطولة العالم، أمريكا، أكتوبر 2016

- ذهبية بطولة كأس أوروبا المفتوحة، أسبانيا، أبريل 2017

- ذهبية بطولة كأس أوروبا المفتوحة، بلغاريا، مايو 2017

- فضية بطولة كأس أوروبا، التشيك، يونيو 2017

- فضية فرق بطولة العالم للشباب، التشيك، يوليو 2017

- ذهبية بطولة العالم للشباب، أبريل 2018

- ذهبية بطولة العالم للناشئين، أغسطس 2018

- ذهبية أولمبياد الشباب، الأرجنتين، أكتوبر 2018

- ذهبية بطولة العالم، مارس 2019

- برونزية كأس العالم، المجر، مايو 2019