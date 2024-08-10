عاجل.. أول تعليق من يحيى عطية الله بعد انضمامه إلى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - علق المغربي يحيى عطية الله المنضم حديثًا للنادي الأهلي، على انضمامه للنادي الأحمر قادمًا من سوتشي الروسي.

أول تعليق من يحيى عطية الله بعد انضمامه إلى الأهلي

عطية الله قال في تصريحات له:"شكرا على الترحيب من إدارة النادي وجماهير النادي الأهلي".

وأضاف:"كنت سعيد بتواصل النادي الأهلي معي للانتقال اليه وكنت متحمس للفكرة".

وتابع:"كان لدي عدة عروض ولكني كنت أرغب في الانتقال إلى الأهلي".

وواصل:"الأهلي بطل إفريقيا ويلعب وينافس على الالقاب دائما، وهدفي تحقيق الفوز بالالقاب مع الأهلي".

وأشار:"كنت أشاهد جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا وهي ترغب في انتقالي إلى القلعة الحمراء".

وأردف:"أتمنى ان اكون عند حسن ظن جماهير الأهلي وتحقيق البطولات فيما هو قادم".

وأوضح:"أعرف قيم ومبادئ النادي الأهلي وهدفه الأساسي هو التتويج بالبطولات".

وأردف:"هناك لاعبين مغاربة لعبوا في النادي الأهلي ويمدحون في النادي الأهلي وكان ذلك سببا في تفضيل عرض الأهلي وألعب بجوار رضا سليم".

وشدد:"سوف انسجم مع الفريق وأصنع الفارق، مشيرًا محمد ابو تريكة من أفضل لاعبي الأهلي الذي اتذكرهم".

وزاد:"علي معلول لاعب كبير وإضافة كبيرة للنادي الأهلي وهو من أفضل الأجانب في النادي".

واستمر في حديثه:"معلول له مكانه خاصة عند جماهير الأهلي واتمني أن اكون مثله واكون جزء من تاريخ الأهلي".

وأكد:"الأهلي سوف ينافس على بطولات كبيرة في الموسم المقبلة وليست سهلة واتمنى ان نحقق هذه البطولات".