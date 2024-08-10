نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سارة سمير تفوز بالميدالية الفضية بأوليمبياد باريس 2024 في رفع الأثقال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الرباعة المصرية سارة سمير بطلة مصر في رفع الأثقال، في الحصول على الميدالية الفضية في منافسات وزن 81 كجم، حيث احتلت المركز الثاني بعد رفع إجمالي 268 كجم.

سارة سمير تحصد الميدالية الفضية في رفع الأثقال

ظهرت البطلة سارة سمير في نهائي رفع الأثقال للسيدات في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت القاهرة. نجحت في المحاولة الأولى برفع وزن 113 كجم في منافسات الخطف.

ثم تمكنت من رفع 117 كجم في المحاولة الثانية. لكنها لم تنجح في المحاولة الثالثة بوزن 119 كجم، مما جعلها تنهي منافسات الخطف في المركز الثالث بوزن 117 كجم، قبل الانتقال إلى مرحلة الكلين والنتر.

في المحاولة الأولى لمرحلة الكلين والنتر، نجحت سارة سمير في رفع 146 كجم، مما ضمن لها الحصول على ميدالية بعد إخفاق منافستها الأسترالية في رفع 149 كجم.

ورغم فشلها في تجاوز المحاولة الثالثة بوزن 155 كجم، إلا أنها حققت الميدالية الفضية بمجموع أوزان 268، بينما فازت اللاعبة النرويجية بالميدالية الذهبية بمجموع أوزان 275.