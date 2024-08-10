نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام توتنهام وديًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يواجه بايرن ميونخ الألماني نظيره توتنهام الإنجليزي بعد قليل في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.
ويستضيف ملعب توتنهام هوتسبير هذه المباراة التي ستجمع بين بايرن ميونخ و توتنهام وذلك في إطار ودي استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.
ومن المقرر أن يخوض بايرن ميونخ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: نوير
الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، كيميتش، جويريرو
الوسط: مولر، موسيالا، ستانسيتش، بافلوفيتش
الهجوم: جنابري، ماتياس تيل.
من المقرر أن يخوض توتنهام المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: فيكاريو.
خط الدفاع: سبينس – ديفيز – دراجوشين – بيدرو بورو.
خط الوسط: بابا سار – غراي – ماديسون.
خط الهجوم: جونسون – سون – كولوسيفسكي.