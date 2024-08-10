نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بيان ناري من أحمد سالم ضد مهيب عبدالهادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بيانًا ناريًا ضد الإعلامي مهيب عبد الهادي، بسبب ترويج الأخير روايات وهمية من نسج الخيال عن نادي الزمالك، حسب ما جاء في البيان.

بيان أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك

وقال أحمد سالم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك،:" بعد أن تخطي البعض الحدود المسموحة في النقد، وتجاوزوا في حق الشرفاء بالتلميح والتصريح، والادعاء بالكذب والبهتان عن وجود فساد مالي في التعاقد مع أحد اللاعبين وهو ما يتنافى تماما مع الحقيقة الموثقة بالعقود والمستندات ولا يمكن قبوله لما يمثله من إهانة بالغة في حق مجلس إدارة نادي الزمالك."

وتابع:" تقرر مايلي، أولا.. تقديم شكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام في حق المدعو مهيب عبد الهادي الذي اعتاد ترويج روايات وهمية من نسج الخيال عن نادي الزمالك سعيا وراء التريند دون النظر لما تمثله تلك الأفعال من إساءة في حق أكبر قلعة رياضية في مصر وكانت الطامة الكبري عندما ادعي بالكذب والضلال عن وجود عمولات بمبالغ كبيرة في إحدى الصفقات رغم ما أعلنه النادي بالأرقام."

وأضاف:" ثانيا.. تكليف السيد المستشار القانوني الدكتور كمال شعيب باتخاذ الإجراءات القانونية في حق المدعو مهيب عبدالهادي لما اقترفه من جرم في حق نادي الزمالك واطلاقه لشائعات مخلة بالشرف لا يقبلها سوي فاسد أو مخطىء."

وأتم:" لذا كان اللجوء إلى الجهات المختصة هو السبيل لكي يعلم الجميع أنه ليس لدينا سوى الشفافية."