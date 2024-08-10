توتنهام يعلن التعاقد مع سولانكي

توتنهام يعلن التعاقد مع سولانكيأعلن نادي توتنهام الإنجليزي اليوم، تعزيز هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع دومينيك سولانكي بعقد يمتد حتى 2030 قادما من بورنموث.

وذكر النادي في بيان، أن "سولانكي أصبح لاعبا للفريق وسينعش هجومه في الموسم الجديد".

وبدأ سولانكي (26 عاما) مسيرته في الفئات العمرية لتشلسي قبل أن يحصل على فرصة اللعب مع الفريق الأول في 2014 خلال مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى فيتيس الهولندي على سبيل الإعارة حيث خاض معه (26) مباراة وسجل (7) أهداف، ثم عاد إلى تشلسي ثم انتقل إلى ليفربول بصفقة نهائية، وخاض معه (27) مباراة في جميع المسابقات قبل أن ينتقل إلى بورنموث 2019.

وشارك دومينيك سولانكي في (216) مباراة وسجل (77) هدفا و(31) تمريرة حاسمة.

ويستهل توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي للموسم الكروي الجديد بمواجهة مضيفه ليستر سيتي يوم 19 أغسطس الجاري.