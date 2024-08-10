عاجل.. أول تعليق من محمد إبراهيم كيشو بعد انتهاء أزمته في فرنسا ويكشف الحقائق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد إبراهيم كيشو، لاعب المصارعة الرومانية، أنه تعرض للظلم في أزمته الأخيرة مع الفتاة الفرنسية في فرنسا، مشددًا على أنه لم يتعدَ عليها بأي شكل من الأشكال.

أول تعليق من محمد إبراهيم كيشو بعد انتهاء أزمته

وأوضح كيشو أنه كان قد ذهب لمشاهدة منافسات المصارعة، وبعد انتهاء اليوم تواجد في أحد المقاهي، نافيًا بشكل قاطع أن يكون في حالة سكر كما ادعى البعض.

وأضاف كيشو: "أنا مظلوم ومستعد للخضوع لأي تحاليل طبية لإثبات صحة كلامي، الفتاة الفرنسية زعمت أمام الشرطة أنني تحرشت بها، وهذا الأمر لم يحدث إطلاقًا".

وأشار كيشو إلى أنه لم يكن يفهم ما كانت الفتاة تقول له لأنها تحدثت بالفرنسية، وهي لغة لا يجيدها، فتدخل صديق له لترجمة الحديث، وحدثت مشادة، وعند حضور الشرطة اتهمته الفتاة بالتحرش.

وتابع كيشو قائلًا: "طلبت تفريغ الكاميرات بحضور المحامية والسفير المصري، وبعد مراجعة الفيديوهات تم إثبات براءتي. أنا لم أتعرض للترحيل من فرنسا، وأبقى هنا بشكل طبيعي حتى موعد عودتي المحدد إلى مصر".

واختتم كيشو كلامه بتوجيه الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على الدعم الكبير والمجهودات الكبيرة التي بذلت في الساعات الأخيرة.