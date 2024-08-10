نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابح صقر في حفل "جولة المملكة" من أبها: أشكر المستشار تركي آل الشيخ والمملكة قارة.. وروتانا بيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا "صقر الأغنية" النجم السعودي رابح صقر في عروس المصايف ابها ليلة غنائية طربية لن تنسى، تأتي ضمن حفلات "جولة المملكة"،التي دعى اليها معالي المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه لكي يلتقي الجمهور بنجومه في مختلف المناطق وفي المقابل ينهل الفنان من جولته مختلف الألوان الغنائية، وفي الأمرين فوائد ترفيهية وثقافية وسياحية تأتي مواكبة لرؤية 2030 التي وضعها امير الشباب ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (رعاه الله).

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك بها الصقر ضمن حفلات جولة المملكة، بعد أن شارك فيها العام الماضي، الأمر الذي اسعده ويفتخر به وهو ما اكده بنفسه عند التقاءه مع اهل الإعلام والسوشيال ميديا قبيل صعوده مسرح "جامعة الملك خالد" وإحياءه ليلة سجلت نفسها "تريند"، حتى ان رابح صقر وصف الجمهور وتفاعله قائلا:" يا زينكم يا اهل ابها" الذين ملئوا المكان في حفل Sold Out اقيم برعاية الهيئة العامة للترفيه، وبالتعاون مع "برنامج جودة الحياة"، ومن تنظيم وإشراف "مجموعة روتانا للموسيقى" وشريكها "روح السعودية" في هذه الحفلات.

وفي كلامه للإعلام، قال رابح: "اشكر هيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ المتابع معنا لأدق التفاصيل اول باول"، مضيفا: "المملكة العربية السعودية قارة كبيرة.. الله يديم علينا الامن والامان وتتاح لنا الفرصة كفنانين كي نظل نلتقي بجمهورنا في كافة مدن المملكة، واشكر ايضا بيتي روتانا على تنظيمها الاكثر من رائع لحفلاتنا في كل مكان نغني فيه".

واكد الصقر على مقولة "عسير وابها ملهمتين لكل الفنانين والشعراء"،وامتدح روعة الطقس في ابها بقوله: "أمس ليلا وبعد ان انتهيت من اجراء البروفة الخاصة بالحفل، سألت ولدي صقر: كم هي درجة الحرارة؟ فأجابني ضاحكا: تصور الحرارة في لندن 19 درجة مئوية وفي ابها تبلغ 18 درجة، فقلت له:إيش اللي يودينا لندن خلينا في بلدنا".

وقدم رابح صقر في حفله بقيادة المايسترو السعودي هاني فرحات وفرقته الموسيقية (21 اغنية) على فقرتين تخللتهما استراحة قصيرة. بدأ الحفل باغنية "ابرك الساعات" ثم "غربة زمن"، "قلتله"، "تكلمنا" وغيرها، وختم الفقرة الاولى باغنية "خلاص". واهدى رابح جمهور ابها مفاجاة ان قدم بمشاركة احد الفرق الشعبية إيقاع "الخطوه" الجنوبي في أغنيتيه "اقدم لك عذر" و"نحبك".

واستهل الصقر الفقرة الثانية باغنية "الذهب اصلي" تلاها "جديد الجرح"، "ضعفي محبة"، "انت ملك" وغيرها، إلى أن ختم الحفل باغنيته "منتهى الرقة" وسط تفاعل جماهير كبير.