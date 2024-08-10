نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من يحيي عطية الله بعد انضمامه للنادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق يحيي عطية الله، الصفقة الجديدة المنضمه حديثًا، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس الجمعة، على انضمامه للفريق، بعدما وقع على عقد مدته موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

ونشر يحيي عطية الله صورة للصفحة الرسمية للنادي الأهلي وهي تعلن عن انضمامه للفريق، وكتب:" اللهم إني أسألك التوفيق والسداد".

الأهلي يُعلن التعاقد مع يحيى عطية الله

وأعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن انضمام يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.

وتعد صفقة يحيى عطية الله الثانية التي يتعاقد معها الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي بعدما أعلن ضم يوسف أيمن، قادمًا من الدحيل القطري.