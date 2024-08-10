شروط العمل في هيئة السوق المالية وما التخصصات المطلوبة 1446؟

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الرياض - أحمد صلاح - تم الإعلان عن مجموعة من فرص العمل في هيئة السوق المالية، وهي خاصة بالحاصلين على البكالوريوس فيما فوق وقد بينت الهيئة العديد من الشروط والتفاصيل المتعلقة بالوظائف المتاحة، كما أشارت إلى أن الفرص مقدمة للرجال والنساء وذلك في إطار سعيها للإرتقاء بمستوى الأعمال عن طريق توفير الكفاءات المتخصصة.

فرص عمل في هيئة السوق المالية

قامت هيئة السوق المالية في الرياض عن إتاحة فرص عمل وهي عبارة عن 11 وظيفة، وذلك في تخصصات مثل المالية والمحاسبة وإدارة الأعمال وتقنية المعلومات وأساليب كمية والقانون والموارد البشرية والتخصصات المشابهة، وفيما يلي نعرض لكم المسميات الوظيفية المطلوبة:

أخصائي إدارة التنفيذ.

مطلوب شغل وظيفة مستشار لوكالة الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية.

وظيفة أخصائي إدارة التوعية.

أخصائي إدارة التحقق.

مطلوب أخصائيين في إدارة دعم الأعمال وإدارة الموارد البشرية وإدارة حوكمة الشركات.

شروط العمل في هيئة السوق المالية

للقيام بالتقديم في فرص العمل في هيئة السوق المالية هناك مجموعة من الشروط العامة والشروط الخاصة بكل وظيفة ومن خلال النقاط الآتية نعرض لكم بعض الشروط المطلوبة:

أن تكون الشهادة الحاصل عليها المتقدم ممنوحة أو معادلة من قبل وزارة التعليم السعودية.

لابد أن يكون المتقدم مواطنا سعوديا.

النجاح في المقابلات الشخصية.

أن تتوفر المتطلبات الخاصة بكل وظيفة.

النجاح في اختبار اللغة الإنجليزية.

أن يكون المتقدم متفرغا للعمل.

دور هيئة السوق المالية بالمملكة السعودية



تقوم هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية بالعديد من الأدوار التنظيمية والفاعلة وفيما يلي نعرض لكم بعض أدوار هيئة السوق المالية: