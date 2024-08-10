انت الان تتابع خبر التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية لخريجي الثانوية العامة وما يعادلها والشروط المطلوبة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - قد تم إنشاء الجامعة السعودية الإلكترونية بالرياض بناءا على توصيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقد تم إنشائها بهدف مواكبة التطور التكنولوجي وإخراج شباب مؤهلين للمنافسة في هذا المجال، كما تم إمداد الجامعة السعودية الإلكترونية بالكثير من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والتقنيات الحديثة، وتدعم الجامعة عملية التعلم الذاتي كما تقوم الجامعة بتطبيق التعليم عن بعد وذلك باستخدام الأدوات والأساليب المجهزة لذلك، ولذا يتسائل الكثير من الطلاب عبر محركات البحث عن التفاصيل حول التقديم بالجامعة السعودية الإلكترونية وقد سهلت الجامعة الإجراءات المتبعة خلال عملية التسجيل.

التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية

تعتبر الجامعة السعودية الإلكترونية من الجامعات الراقية في المملكة حيث يعمل بها حوالي أكثر من ألف موظف موزعين على جميع الأقسام، وتدعم الجامعة العديد من النشاطات؛ وذلك لأنها توفر اماكن رياضية ومكتبات وقد تخرج منها العديد من الطلاب، وفيما يخص التقديم بالجامعة السعودية الإلكترونية فقد وفرت الجامعة القدرة على التسجيل إلكترونيا ويتم ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى رابط تسجيلك الخاص بالجامعة الالكترونية في المملكة.

الذهاب لبوابة القبول والنقر عليها.

قم بالكبس على مرحلة البكالوريوس.

النقر على زر “تقديم طلب جديد”.

عليك إنشاء حساب جديد.

إدخال البيانات المطلوبة.

الكبس على زر المتابعة.

سيتم نقلك إلى صفحة جديدة لتختار المواد الدراسية.

اضغط على خيار المنهج الدراسي الخاص بك.

الكبس على أيقونة المتابعة.

اضغط على الفصل الدراسي.

قم بتدوين البيانات والتي تشمل المؤهل الثانوي واسم المستخدم.

اضغط على التخصص الذي تريده.

الكبس على زر الإرسال.

شروط التقديم بالجامعة السعودية الإلكترونية

حددت الجامعة بعض الشروط ونعرضها لكم من خلال الآتي: