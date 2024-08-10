انت الان تتابع خبر يقدم الديوان الملكي السعودي قطعة منحة ارض مجانية لجميع المواطنين ذو الاحتياجات| خطوات التقديم إلكترونياً والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - التقديم على منح قطعة ارض من الديوان الملكي هي محاولة وطريق ترسمه الحكومة ومبادرة منها لتوفير قطع اراضي سكنية تساعد المواطنين على تحسين مستوى المعيشة السكني وتأسيس السكن المناسب إمكانياته حيث اختيار القطعة التي تناسبه لكي يقوم بذلك الأمر ولكن وفق شروط معينة يجب تحقيقها وضعتها الحكومة السعودية حتى يذهب الدعم الحكومي لهذه الأراضى لمن يستحقها.

خطوات التقديم على منح قطعة ارض من الديوان الملكي

ويمكن التقديم على منح من الديوان الملكي عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الشئون البلدية و القروية و الإسكان و يكون ذلك إلكترونيا عن طريق تحقيق الخطوات التالية

الوصول للموقع الرسمي لموقع وزارة الشؤون البلدية والإسكان. اختار تبويب الخدمات الإلكترونية. اختار تبويب خدمات سكني. الدخول من خلال حساب النفاذ الوطني. اختيار الأراضي المجانية. بعد قراءة الشروط بدقة قم بتحميل الطلب على جهازك. قم بملء النموذج جيدا ثم إرسالها مرة أخرى إلى الديوان. قم برفع جميع الوثائق الخاصة بطلبك على الموقع.

شروط التقديم على منح قطعة ارض من الديوان الملكي

والتقديم على منح قطعة ارض من الديوان الملكي ليست متاحة لجميع المواطنين عشوائيا و لكن تكون حسب مجموعة من الشروط و الخطوات يجب تحقيقها للحصول على قطعة الأرض وهي كالتالي: