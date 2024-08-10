انت الان تتابع خبر طريقة عمل هريسة الشطة الأصلية بمقادير مظبوطة وبطعم مشطشط يفتح النفس والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر هريسة الشطة من أهم المكونات التي تضاف على الأكلات فلا غنى عنها داخل كل مطبخ شرقي أو غربي فهي تعطى مذاق متميز للطعام، فمن المعروف أن الهريسة أضيفت على الكثير من الأطعمة المشهورة التي تقدم في المطاعم وحازت على إعجاب الكثير من الأشخاص، وبدأوا في البحث عن طريقة بسيطة لتحضيرها ومن هنا نقدم لكى في السطور التالية طريقة تحضير الهريسة في دقائق معدودة بدون أي تكلفة .

طريقة عمل هريسة الشطة

في هذه الخطوات نشرح لكى طريقة سهلة لعمل هريسة الشطة على أصولها:

المكونات:

فلفل احمر حار أو بارد.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الملح الأبيض.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من الزيت النباتي.

طريقة تحضير هريسة الشطة

أولاً نحضر كمية من الفلفل الأحمر بارد أو حار حسب الطلب ثم نقوم بغسلة جيدا.

بعد ذلك نسخن الفرن جيدا ثم نضع الفلفل لمدة ربع ساعة يصبح ناضج.

بعد خروج الفلفل يغلف بكيس بلاستيك حتى يبرد تماما وتصبح قشرة الفلفل قابلة للنزع.

نقشر الفلفل جيدا ثم نضعه داخل الكبة مع إضافة الملح والبابريكا والليمون والخل والثوم.

نخلط جميع المكونات حتى تتجانس وتصبح ناعمة القوام.

ثم نضيف نصف كمية الزيت ونقلب جيدا.

نحضر برطمان زجاجي نظيف ومجفف تماماً ثم نضع كمية هريسة الشطة مع إضافة باقي كمية الزيت ونغلق البرطمان جيداً.

هذه الطريقة تمنع تعفن الهريسة أو تغيير طعمها لمدة طويلة.

توضع الهريسة داخل الثلاجة لحين الحاجة إليها.

بهذه الخطوات البسيطة قد صنعنا كمية كبيرة من هريسة الشطة اللذيذة التي تصلح لعمل العديد من الأكلات منها الفراخ المشوية وصوص المكرونة.