انت الان تتابع خبر لسد الجوع بالليل حضري فطائر البطاطس السريعة بطريقة سهلة وبطعم خطير والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر البطاطس من أشهر الخضروات الشهية التي لا يختلف عليها اثنان فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية، حيث تحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام وحمايتها من الأمراض، بالإضافة إلى احتواء البطاطس على عنصر الحديد الذي يعمل على تأسيس بُنيان قوي للإنسان، كما أنها من الأكلات الغير مكلفة ويمكن تقديمها بطرق كثيرة، لذلك سوف نتعرف على أكلة مميزة تدخل البطاطس كمكون اساسي بها وهي فطائر بحشو البطاطس الشهية تابعونا للتعرف على خطوات التحضير.

طريقة تحضير فطائر البطاطس

نقدم اليوم في السطور التالية طريقة إعداد فطائر البطاطس الشهية بأبسط المكونات المتوفرة لدينا، وبخطوات لا تستغرق الكثير من الوقت في تحضيرها، وهي كالأتي:

المكونات

كيلو من البطاطس( يمكن تغيير الكمية حسب الرغبة).

ملعقة صغيرة من الملح.

أربع أكواب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ( أو زيت الطعام العادي).

كمية مناسبة من الماء.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الخطوات