انت الان تتابع خبر لسد الجوع بالليل حضري فطائر البطاطس السريعة بطريقة سهلة وبطعم خطير والان مع التفاصيل
الرياض - أحمد صلاح - تعتبر البطاطس من أشهر الخضروات الشهية التي لا يختلف عليها اثنان فهي غنية بالعديد من العناصر الغذائية، حيث تحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام وحمايتها من الأمراض، بالإضافة إلى احتواء البطاطس على عنصر الحديد الذي يعمل على تأسيس بُنيان قوي للإنسان، كما أنها من الأكلات الغير مكلفة ويمكن تقديمها بطرق كثيرة، لذلك سوف نتعرف على أكلة مميزة تدخل البطاطس كمكون اساسي بها وهي فطائر بحشو البطاطس الشهية تابعونا للتعرف على خطوات التحضير.
طريقة تحضير فطائر البطاطس
نقدم اليوم في السطور التالية طريقة إعداد فطائر البطاطس الشهية بأبسط المكونات المتوفرة لدينا، وبخطوات لا تستغرق الكثير من الوقت في تحضيرها، وهي كالأتي:
المكونات
- كيلو من البطاطس( يمكن تغيير الكمية حسب الرغبة).
- ملعقة صغيرة من الملح.
- أربع أكواب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ( أو زيت الطعام العادي).
- كمية مناسبة من الماء.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
الخطوات
- نقوم بتقطيع البطاطس بعد غسلها جيدًا إلى مكعبات، ثم رفعها على النار ليتم سلقها.
- ثم بعد ذلك نعمل على هرسها جيدًا بواسطة هراسة البطاطس ( إذا لم تتوفرالهراسة يمكن إستخدام ملعقة كبيرة أثناء الهرس).
- نُضيف الملح والفلفل الأسود إلى البطاطس المهروسة مع التقليب جيدًا ثم نتركها جانبًا.
- نُحضر وعاء عميق ثم نُضيف الدقيق مع إضافة كمية الماء تدريجيًا.
- نقوم بالعجن عدة مرات مع إضافة زيت الزيتون، ونستمر في العجن حتى تصبح عجينة ناعمة ومتماسكة.
- نترك العجينة جانبًا لمدة عشرة دقائق حتى ترتاح.
- ثم نقوم بتقسيم البطاطس المهروسة إلى كرات متساوية الحجم تقريبًا.
- بعد ذلك نعمل على تقطيع العجين أيضًا إلى كرات متوسطة الحجم.
- فنقوم بفرد كرات العجين إلى الحجم المناسب، ثم نضع بداخلها كرة البطاطس، ثم نُعيد غلق العجين على شكل كرة مرة أخرى.
- وهكذا نكرر الخطوة السابقة حتى ننتهي من حشو كل كرات العجين بالبطاطس.
- ثم يتم فرد كرات العجين المحشوة بالبطاطس برفق شديد، مع حرصنا على عدم تمزق العجين.
- نحضر مقلاه ساخنة جدًا، ونقوم بتسوية الفطائر على درجة حرارة متوسطة مع التقليب على الجانبين حتى احمرار الوجهين.