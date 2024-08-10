انت الان تتابع خبر هتطلع زي اللي بنشتريها من برا وأحلى.. طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت بكل سهولة والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تعتبر البسبوسة المرملة من أكثر الحلويات الشرقية انتشارا ويفضلها الكثير من الناس في الأعياد والمناسبات أو في أي وقت، وتواجه الكثير من ربات المنزل صعوبة في تحضيرها بالرغم من طريقتها البسيطة ومكوناتها السهلة، ويكون سر نجاح هذه الوصفة في خطوات تحضيرها والتفاصيل الصغيرة فيها إعدادها، فإذا تمكنا من القيام بجميع الخطوات بطريقة صحيحة سوف نحصل على طعم خطير لا يكون أقل من بسبوسة محلات الحلواني، وفي هذا المقال سوف نوضح طريقة عمل البسبوسة المرملة في البيت والمكونات والطريقة الصحيحة لها.

مكونات تحضير البسبوسة المرملة

لأجل تحضير هذه الوصفة سوف نحتاج إلى بعض المكونات البسيطة وهي تكون كما يلي:

3 أكواب من السميد العادي.

كوب واحد وربع من السكر.

تبت كوب من جوز الهند المبشور.

تلت كوب من الشربات التقيل.

نصف كوب حليب يكون كامل الدسم.

نصف كوب من السمنة السائلة.

ملعقة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير البسبوسة المرملة في المنزل

يوجد مجموعة من الخطوات البسيطة التي لابد من اتباعها حتى تكون البسبوسة ناجحة ومتماسكة وهي تكون كما يلي:

في البداية سوف نقوم بخلط كل من السكر والحليب معا ثم بعدها نقوم بإضافة كمية السمنة.

نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها وذلك حتى تصبح متجانسة مع بعضها وبعضها نقوم برش رشة صغيرة من البيكنج بودر.

نقوم بدهن الصينية باستخدام ملعقة واحدة من السمنة أو من الزبدة.

نقوم بوضع البسبوسة في الصينية ونضغط عليها بهدوء من كافة الجهات.

بعد ذلك نقوم بإدخال صينية البسبوسة إلى الفرن وذلك على درجة حرارة تكون متوسطة لحوالي 25 دقيقة.

بعدما نخرج صينية البسبوسة من الفرن نقوم بوضع كمية من الشربات البارد عليها.

خطوات تحضير شربات البسبوسة

من أجل تحضير شربات البسبوسة سوف نتبع الخطوات التالية وهي: