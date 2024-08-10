انت الان تتابع خبر بكوب من الدقيق اصنعي صوابع زينب في البيت مثل الجاهزة وفرحي أولادك والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يبحث العديد من محبي الحلويات الشرقية عن طريقة عمل وصفة صوابع زينب اللذيذة والشهية حيث أنها من أشهر أنواع الحلويات التي يتم تقديمها في المناسبات حيث أنها تشبه حلويات بلح الشام لذا سوف يتم تناول جميع الخطوات اللازمة لتحضيرها وما هو سر تحضير هذه الوصفة والحصول على مذاق يشبه الذي يتواجد في المحلات ويتم شرائه بتكلفة كبيرة حيث يمكنك الآن تحضير هذه الوصفة في أسرع وقت وإسعاد جميع أفراد الأسرة حيث أنها سوف تنال إعجاب الجميع نتيجة مذاقها الرائع جداً بالإضافة إلى أن مكونات الوصفة بسيطة وغير مكلفة تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

ماهي مكونات تحضير صوابع زينب

حتي تتمكن من تحضير وصفة صوابع زينب بسهولة والحصول على مذاق رائع يجب توفير جميع المكونات وهي على النحو التالي:

كوب من الدقيق الأبيض.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين من السكر.

كوب من دقيق السميد.

ملعقتين من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

كوب من الماء.

شربات.

رشة صغيرة من الملح.

جوز الهند.

زيت غزير للقلي.

خطوات تحضير صوابع زينب

لكي يتم تحضير هذه الوصفة بطريقة صحيحة لابد من تنفيذ جميع الخطوات خطوة بخطوة وهي كما يلي: