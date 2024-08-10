انت الان تتابع خبر غيري لون شعرك.. طريقة صبغ الشعر بالكركم واحصلي على لون الأشقر الذهبي بمكونات طبيعية وبدون صبغات كيميائية والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - من بين أفضل تركيبات الشعر التي تعمل على صبغ وتلوينه هي خلطة صبغ الشعر باللون الأشقر المنزلية المحضرة من المكونات والأعشاب الطبيعية المعروفة بمدى تأثيرها على الشعر والتي تعمل على تلوينه ومنحه أفضل مظهر بدون إضافة ماء أكسجين أو أي إضافات تضر بالشعر، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات نتعرف على أهم المكونات التي تعطي الشعر لون مميز وتزيل أيضا آثار الشيب وتعطي الشعر لون أشقر.

طريقة صبغ الشعر بالكركم

تستطيعين أن تكسبي شعرك أفضل لون أصفر ذهبي أو أشقر وذلك عن طريق استعمال تلك التركيبة الآتية من عشب الكركم المطحون مع زيت الزيتون والتي تعد من أقوى الخلطات التي تساعد على إعطاء شعرك لون مميز دون استخدام أي تركيبات كيماوية، ومن خلال التقرير نتعرف على أهم المكونات التي تعطي الشعر هذا اللون بخلطة منزلية فعالة وسريعة التأثير على الشعر.

المكونات

من الممكن الاعتناء بالشعر وصبغه عن طريق استخدام وصفة الكركم المنزلية التي تعد من أقوى خلطات تشقير الشعر وفيما يلي نذكر أهم المكونات المستخدمة لعمل خلطة الكركم المنزلية كي يصبح الشعر بلون أصفر ذهبي لامع.

ربع كوب من الكركم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ربع كوب من الحنة.

ماء دافئ لخلط كل المكونات.

القليل من النشا.

ملعقة كبيرة من اي مرطب.

خطوات التحضير

يمكن عمل خليط الكركم الطبيعي لمنح الشعر اللون الأشقر من خلال اتباع خطوات تلك الطريقة المقبلة:

يمكنك أن تستخدمي الكركم مع الحنة ومن ثم يتم خلط المكونين ثم نضيف عصير الليمون وبقية المكونات كي نحصل على خليط الكركم.

يمكن توزيع صبغة الكركم على الشعر وتركها 30 دقيقة على الشعر.

غسل الشعر بماء فاتر وشامبو ودهنه بزيت زيتون.

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