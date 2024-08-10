انت الان تتابع خبر خطوات استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي 1446.. الموارد البشرية تجيب والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم برامج الدعم والمساعدة التي يتم تقديمها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم هذا الدعم للأشخاص الفقراء والمحتاجين ضمن مجموعة محدده من الشروط والمتطلبات الأساسية التي يلزم أن تتوفر في الأشخاص المتقدمين للحصول على ذلك الدعم، وقد وفرت وزارة الموارد البشرية السعودية إمكانية استخدام حاسبة لمعرفة قيمة دعم الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه الفرد.

خطوات استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي

نشير إلى خطوات استخدام برنامج الضمان الاجتماعي وذلك من خلال موقع وزارة الموارد البشرية السعودية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية السعودية من خلال ذلك الرابط.

الضغط على بوابة حاسبة برنامج الضمان الاجتماعي المطور.

يتم إدخال بيانات الشخص من الاسم ورقم الهوية الوطنية وإجمالي الدخل الشهري له وعدد أفراد الأسرة.

الضغط على أيقونة حساب قيمة الدعم ليتم إظهار الدعم الذي يستحق الحصول عليه بناء لعدد أفراد أسرته والبيانات التي تم إدخالها.

يختلف قيمة الدعم من شخص لأخر وفقا لعدد أفراد الأسرة.

شروط الحصول على دعم الضمان الاجتماعي

وضعت وزارة الموارد البشرية السعودية مجموعة من الشروط اللازمة للحصول على الدعم: