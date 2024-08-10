أسباب نقص معاش حساب المواطن آلية التقدم بطلب اعتراض 1446

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الرياض - أحمد صلاح - لمن تعرض إلى نقص في قيمة استحقاق دعم حساب المواطن متاح له أن يقوم بطلب اعتراض وذلك من أجل معاودة قيمة الدعم إلى القيمة الأساسية قبل أن يحدث بها نقص، وفيما يتعلق بخطوات التقدم بطلب اعتراض قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بايضاح خطوات التقدم بطلب خاصًة لأن هذه الخدمة متوفرة بشكل إلكتروني وذلك للتسهيل على المواطن السعودي من ناحية الوقت والجهد، وفيما يتعلق بأسباب النقص المحددة من قبلها قامت الوزارة بالإفصاح عنها وذلك لكي يطلع عليها المستفيد من الدعم.

آلية التقدم بطلب اعتراض على نقص حساب المواطن 1446

لمن تعرض إلى نقص استحقاق حساب المواطن من حيث القيمة يمكن أن يتقدم بطلب اعتراض على ذلك، وتتمثل خطوات التقدم بطلب في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص لحساب المواطن.

كتابة اسم الحساب وكلمة المرور

كتابة رمز التحقق في المكان المخصص.

اختيار تسجيل الدخول مرة ثانية.

ينقر المستخدم على الأيقونة الخاصة بالخدمات الالكتروني ومن ثم ينقر على خيار الدفعات المالية.

من الخيارات التي تظهر ينقر المستخدم على التقدم بطلب اعتراض على نقص حساب المواطن.

كتابة الأسباب التي من أجلها يرغب المستخدم في تقديم طلب الاعتراض.

يضغط على كلمة متابعة.

إرفاق المستندات التى تثبت أن الشخص مستحق للاستفادة من الدعم بالكامل.

تأكيد ما تم ارفاقه من مستندات.

الضغط على خيار إرسال الطلب.

أسباب نقص دعم حساب المواطن 1446

متى توفر سبب من هذه الأسباب فإن قيمة الدعم الأساسية يحدث بها نقص وتتمثل أسباب نقص الدعم في الآتي: