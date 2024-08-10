العالم اليوم - إيمان خليف تهدي الجزائر ميدالية ذهبية في الملاكمة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 02:22 صباحاً - أحرزت الجزائرية إيمان خليف، يوم الجمعة، ذهبية وزن 66 كليوغراما في الملاكمة للسيدات بأولمبياد باريس.

وتغلبت خليف على الصينية يانغ ليو المصنفة ثانية 5-0 بإجماع الحكام.

وأصبحت خليف أول ملاكمة جزائرية وإفريقية تحصد ميدالية في الألعاب الأولمبية، حسبما ذكرت "فرانس برس"

وبلغت خليف النهائي، الثلاثاء، بعدما تغلبت على التايلاندية جانجيم سوانافينغ باجماع الحكام،

وعلا الصراخ في ملعب فيليب شاترييه في رولان غاروس الذي تحوّل إلى قاعة لاستقبال نزالات الملاكمة، فور الإعلان عن اسم إيمان في نزال النهائي.

وخيّم الحذر على بداية الجولة الأولى، إلا أن خليف كانت المبادرة فسدّدت لكمات أصابت وجه ورأس منافستها ما منحها التفوق، قبل أن يعلن الجرس انتهاء الجولة على وقع هتافات "1، 2، 3، تحيا الجزائر".

ولم تتعب إيمان ولم تكل الجماهير، فتابعت في الجولة الثانية تحركاتها متفادية لكمات خصمتها وتحيّنت الفرص لتوجيه اللكمات.

وعندما أشارت شاشة عملاقة وضعت داخل القاعة إلى تفوق الجزائرية للمرة الثانية وقفت الجماهير مصفقة.

وفي الجولة الثالثة حاولت إيمان تفادي لكمات منافستها ورغم ذلك انهالت عليها بالضربات وتلقت بعضها.

ورغم هجوم اللاعبة الصينية، إلا أن الفوز كان من نصيب خليف التي خرجت منتصرة من معركتها.