العالم اليوم - سلوى عيد: الفوز بفضية في الأولمبياد تتويج لسنوات من التدريب

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 03:24 صباحاً - توّجت العداءة البحرينية سلوى عيد بفضية سباق 400 متر، الجمعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وحلّت سلوى ثانية خلف الدومينيكانية ماريليدي باولينو بزمن 48.53 ثانية، محققة الميدالية الثانية للبحرين، وذلك بعد ذهبية وينفريد يافي في سباق 3 آلاف موانع.

وقالت سلوى لموقع "دوت الخليج": "الحمد لله. لا أستطيع وصف مدى سعادتي وامتناني في هذه اللحظة. الفوز بهذه الميدالية هو شعور لا يضاهى، إنه تتويج لسنوات من العمل الجاد والتضحيات، لحظات من الشك والتعب، وأيام من التدريب المتواصل. ولكن كل ذلك يتلاشى في لحظة الوقوف على منصة التتويج، ورؤية العلم يرتفع عاليا".

وأضافت: "أهدي هذه الميدالية إلى مملكة البحرين الغالية، إلى كل من آمن بي ودعمني وعلى رأسهم الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والاتحاد البحريني لألعاب القوى، وعائلتي وأصدقائي وطاقم التدريب".

وقدمت سلوى سباقا جيدا وبدأت بقوة وكانت في طريقها إلى اللقب حتى المنعطف الأخير عندما انطلقت باولينو بسرعة كبيرة وتقدمت عليها.

وحاولت سلوى العودة في الأمتار الأخيرة لكن دون جدوى.

ورفعت سلوى البالغة من العمر 26 عاما رصيد البحرين من الميداليات في الألعاب الأولمبية إلى ستة جميعها لفئة السيدات بعد ذهبيات مريم جمال في سباق 1500 متر في لندن 2012 وروث جيبيت في سباق 3 آلاف متر موانع في ريو دي جانيرو عام 2016، ووينفرد يافي في النسخة الحالية في السباق ذاته، وفضيتي جبكيروي كيروا في سباق الماراثون في نسخة ريو دي جانيرو وكالكيدان غيزاهيغني في سباق 10 آلاف متر في طوكيو.