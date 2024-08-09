انت الان تتابع خبر الهيئة السعودية للمياه توضح.. بدأ التسجيل في برنامج تمكين الهيئة السعودية للمياه 1446 والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - أفصحت الهيئة السعودية للمياه عن فتح باب التسجيل في الدورة الرابعة من برنامج تمكين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الخريجين الجدد، حيث تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة لزيادة حضور الكفاءات الوطنية الشابة في قطاع المياه، حيث يسعى البرنامج إلى توفير فرص تطوير مهني وشخصي فريدة للخريجين، لتمكينهم من الإسهام الفعّال في تحقيق الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.

شروط التقديم في برنامج تمكين الهيئة السعودية للمياه

للاستفادة من فرصة الالتحاق بالبرنامج يتعين على الراغبين في التقديم تلبية عدة شروط محددة بدقة وهي كالتالي:

تحقيق معدل أكاديمي لا يقل عن 4 من 5 أو 3 من 4 أو ما يعادل نسبة 80% على الأقل، لضمان إظهار مستوى أكاديمي متميز يعكس الجدارة والتميز.

اجتياز جميع مراحل المقابلات الشخصية والاختبارات التي يتطلبها البرنامج، والتي تهدف إلى تقييم مهارات وكفاءات المتقدمين بدقة.

التسجيل في برنامج تمكين السعودية للمياه

يقدم برنامج تمكين فرصة استثنائية لخريجي البكالوريوس والماجستير من كافة التخصصات، من خلال توفير تجربة تدريبية عملية فريدة في بيئة عمل تشجع على الابتكار والتحفيز حيث يشمل البرنامج مجموعة من المزايا الجاذبة التي تحسن من تجربة المتدربين وتدعمهم خلال فترة التدريب ومنها:

مكافأة شهرية تهدف إلى تحفيز المتدربين وتحسين مستوى معيشتهم، مما يساهم في تقديم دعم مادي لهم.

تأمين طبي واجتماعي يوفر لهم حياة مستقرة وأمان مستقبلي، مما يساهم في زيادة شعورهم بالاطمئنان.

إجازة مدفوعة الأجر تمنحهم فرصة الاسترخاء والاستمتاع بوقتهم الخاص، مما يزيد رفاهيتهم.

موعد التقديم في برنامج تمكين للمياه في السعودية

أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن بدء دورة جديدة من برنامج تمكين للعام 2024، والذي يهدف إلى تأهيل حديثي التخرج وإعدادهم للانخراط في سوق العمل، حيث أن هذا البرنامج يعد من المبادرات الرئيسية لتطوير الكفاءات الوطنية، حيث يوفر للمشاركين المعرفة والمهارات اللازمة في بيئة عمل متقدمة، حيث يمتد البرنامج لمدة عام كامل بدء من سبتمبر ويتيح للمشاركين فرصة لاكتساب خبرات متميزة وتطوير مهاراتهم المهنية، كما يمكن للراغبين في المشاركة تقديم طلباتهم عبر بوابة الهيئة السعودية للمياه حتى يوم السبت 17 أغسطس.