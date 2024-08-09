انت الان تتابع خبر سعر الطماطم بقى بـ6 جنيه.. تعرف على أسعار الخضروات اليوم وآخر تحديثات في الأسعار والان مع التفاصيل

الرياض - أحمد صلاح - تشهد أسعار الخضار والفاكهة في الأسواق تغيرات مستمرة وهو ما يجعل من المهم متابعة الأسعار بشكل يومي للحصول على أفضل قيمة مقابل المال في هذا التقرير، نقدم لكم نظرة شاملة على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في سوق الجملة بالقاهرة الكبرى مع مراعاة إضافة تكاليف النقل والأرباح بنسبة تتراوح بين 10% و15% حسب المنطقة.

أسعار الخضروات اليوم

هناك الكثير من التغيرات في أسعار الخضروات إليك أسعار أنواع الخضروات في الأسواق بالتفاصيل:

استقرت أسعار الطماطم اليوم بين 6 و9 جنيهات للكيلو.

بينما سجل البطاطس نفس السعر بين 6 و9 جنيهات.

أما البصل فقد تراوح سعره بين 12 و16 جنيهًا للكيلو.

فيما جاء سعر الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

سعر الخضار في السوق اليوم

بلغ سعر الجزر 7 جنيهات للكيلو، بينما تراوح سعر الفاصوليا بين 14 و16 جنيهًا.

وسجل الباذنجان البلدي سعرًا يبلغ 7 جنيهات.

بينما تراوح سعر الباذنجان الرومي بين 4 و6 جنيهات.

وسجل الباذنجان الأبيض سعرًا يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

فيما يخص الفلفل الرومي فقد تراوح سعره بين 9 و14 جنيهًا، وسجل الفلفل الصوب سعرًا ثابتًا عند 14 جنيهًا للكيلو، أما الفلفل الحامي فقد تراوح بين 8 و11 جنيهًا، وبالنسبة للفلفل الألوان فقد بلغ سعر الكيلو الواحد منه بين 14 و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

سعر البرتقال الصيفي يتراوح بين 10 و18 جنيهًا.

سعر الجريب فروت يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

يبدأ سعر الليمون البلدي من 4 إلى 14 جنيهًا.

سعر الليمون الأضاليا يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

سعر العنب الأسود يتراوح بين 22 و32 جنيهًا.

كما أن سعر التفاح المصري يتراوح بين 15 و35 جنيهًا.

سعر التفاح الأمريكي الإيطالي يتراوح بين 40 و90 جنيهًا.

أيضًا وصل سعر المانجو الزبدية يتراوح بين 18 و22 جنيهًا.

سعر المانجو البلدي يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

تعبر هذه الأسعار عن الوضع الحالي في سوق الجملة بالقاهرة الكبرى ومع إضافة تكاليف النقل وهامش الربح للتجار، قد تختلف الأسعار من منطقة لأخرى ننصح المتسوقين بالاطلاع على الأسعار يوميًا للحصول على أفضل العروض والصفقات.